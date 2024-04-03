Два гола со штрафного и хет-трик: Роналду устроил феерию в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

39-летний португалец сделал пять результативных действий за первый тайм, после чего был заменен.
Суперзвездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает впечатлять своей феноменальной результативностью. Португалец стал героем матча 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Абха".
39-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды и уже за первый тайм сделал пять результативных действий. Криштиану оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.
Интересно, что два из трех голов Роналду забил прямыми ударами со штрафного. Такое произошло впервые с 2011 года, когда он дважды отличился голами со штрафного за мадридский "Реал" в игре с "Вильярреалом".
В целом этот поединок стал для Криштиану четвертым в карьере, в котором ему удалось дважды забить со штрафного.
Кроме двух мастерски исполненных штрафных ударов, третий гол Роналду также получился красивым. Португалец перебросил вратаря ударом из-за пределов штрафной площадки.
Две бесплатные кики и cheeky чип.— B/R Football (@brfootball) 2 апреля 2024
Другой день, другой шляпа для Cristiano Ronaldo
(via @SPL_EN ) pic.twitter.com/j4qLVkguXb
Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 8:0. Роналду был заменен в перерыве матча.
Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии. Всего в этом сезоне в его активе 29 голов и 10 ассистов в 24 поединках саудовской лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку, на 7 забитых мячей опережая форварда "Аль-Хиляля" Александра Митровича.
"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру отстают от лидера "Аль-Хиляля" на 12 очков.
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