Два гола со штрафного и хет-трик: Роналду устроил феерию в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

39-летний португалец сделал пять результативных действий за первый тайм, после чего был заменен.

Суперзвездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает впечатлять своей феноменальной результативностью. Португалец стал героем матча 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Абха".

39-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды и уже за первый тайм сделал пять результативных действий. Криштиану оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.

Интересно, что два из трех голов Роналду забил прямыми ударами со штрафного. Такое произошло впервые с 2011 года, когда он дважды отличился голами со штрафного за мадридский "Реал" в игре с "Вильярреалом".

В целом этот поединок стал для Криштиану четвертым в карьере, в котором ему удалось дважды забить со штрафного.

Кроме двух мастерски исполненных штрафных ударов, третий гол Роналду также получился красивым. Португалец перебросил вратаря ударом из-за пределов штрафной площадки.

Две бесплатные кики и cheeky чип.



Другой день, другой шляпа для Cristiano Ronaldo



(via @SPL_EN ) pic.twitter.com/j4qLVkguXb — B/R Football (@brfootball) 2 апреля 2024

Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 8:0. Роналду был заменен в перерыве матча.

Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии. Всего в этом сезоне в его активе 29 голов и 10 ассистов в 24 поединках саудовской лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку, на 7 забитых мячей опережая форварда "Аль-Хиляля" Александра Митровича.

"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру отстают от лидера "Аль-Хиляля" на 12 очков.

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