Два гола со штрафного: "Оболонь" одолела "Рух" и возглавила таблицу УПЛ (видео)

"Оболонь" на выезде победила "Рух" в стартовом матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:2 .

Гости открыли счет на 27-й минуте встречи – Денис Устименко точно пробил головой после подачи Олега Слободяна со штрафного.

На 62-й минуте львовяне отыгрались – Ростислав Лях прямым ударом со штрафного отправил мяч в дальний верхний угол.

На 67-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Через 20 минут игра возобновилась. На 74-й минуте "пивовары" забили победный мяч – прямым ударом со штрафного в ближнюю "девятку" отличился Сергей Суханов.

Обзор матча "Рух" – "Оболонь"

После этой победы "Оболонь" (7 очков) возглавила турнирную таблицу УПЛ. "Рух" (3 балла) остался на 11-й строчке.

В четвертом туре УПЛ "пивовары" на выезде сыграют с "Кривбассом", а "желто-черные" сразятся с "Металлистом 1925". Оба матча состоятся в субботу, 30 августа.

Перед этим оба клуба проведут поединки 1/32 финала Кубка Украины: "Оболонь" встретится с "Металлистом 1925", а "Рух" сойдется с яворовским "Кормилом".