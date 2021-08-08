Два не забитых пенальти и гол в концовке: "Динамо" обыграло "Зарю" и ворвалось в топ-3 УПЛ (видео)

Два не забитых пенальти и гол в концовке: "Динамо" обыграло "Зарю" и ворвалось в топ-3 УПЛ (видео)

"Бело-синие" приближаются к лидерам и уже обошли "горняков".

Киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" в выездном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершилась в пользу номинальных гостей со счетом 2:1.

"Бело-синим" удалось достаточно быстро выйти вперед. На 17-й минуте Александр Сирота открыл счет в матче ударом головой после навеса с углового.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Динамо - 0:1. Видео гола Сироты (17`)

После этого команды отметились нереализованными пенальти. Сначала Карлос Де Пена не смог переиграть ударом с 11-метровой отметки Никиту Шевченко, а затем сплоховал Денис Фаворов, пробивший в штангу.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Динамо - 0:1. Видео незабитого гола с пенальти (70')

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Динамо - 0:1. Видео незабитого гола с пенальти (76')

На 80-й минуте Виталий Буяльский закрепил преимущество чемпиона в счете, пробив в угол ворот луганчан ударом из пределов штрафной площади.

На 90+4-й минуте Овусу Раймонд Фримпонг смог один мяч отыграть, но времени спасти игру у "Зари" уже не было.

"Динамо" набрало 6 очков и поднялось на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" идет 9-й с тремя баллами в активе.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре "Динамо" 18 августа сыграет в гостях с "Ингульцом", а "Заря" 14 августа примет "Минай".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку