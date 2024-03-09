Два нокдауна и глубокий нокаут: Джошуа эффектно уничтожил Нганну (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 9 марта в саудовском Эр-Рияде.

Это был 10-раундовый поединок по классическим правилам бокса. Уже в первом же раунде Джошуа попал мощным ударом с правой и отправил Нганну в нокдаун.

Камеруно-французский боец ММА сумел подняться с канваса и продолжить бой. Во втором раунде британец снова отправил Фрэнсиса в нокдаун, а как только тот поднялся, следующим ударом в голову Эй Джей нокаутировал соперника.

Таким образом, Джошуа одержал свою 28-ю победу на профессиональном ринге (25 – нокаутом). 34-летний британский боксер выиграл четвертый бой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика.

Для 37-летнего Нганну это был второй поединок в боксе. В предыдущем поединке он в ночь на 29 октября 2023-го раздельным решением судей проиграл обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри. В третьем раунде Фрэнсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но судьи назвали победителем именно британца.

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