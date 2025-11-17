Два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026

Ефим Конопля / © УАФ

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский и защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля не помогут сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Они получили желтые карточки в поединке заключительного тура группового этапа квалификации на Мундиаль против Исландии.

Встреча на стадионе "Легия" в Варшаве завершилась победой команды Сергея Реброва со счётом 2:0.

Согласно регламенту отбора на ЧМ-2026, если игрок получил две желтые карточки в двух разных матчах, он пропускает следующий поединок из-за дисквалификации.

Перед матчем против исландцев Малиновский и Конопля уже имели по одному "горчичнику", поэтому будут вынуждены пропустить первый матч сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026, который состоится в марте 2026 года.

Также шесть игроков "сине-желтых" рискуют пропустить возможный финал плей-офф, если в полуфинале получат желтую карточку: это Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Олег Очеретько.

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Своих соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Плей-офф квалификации на Мундиаль будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

