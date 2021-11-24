Два отмененных гола не спасли: "Шахтер" проиграл "Интеру" и потерял шансы на еврокубковую весну (видео)

Два отмененных гола не спасли: "Шахтер" проиграл "Интеру" и потерял шансы на еврокубковую весну (видео)

Домашний поединок против "Шерифа" уже не будет иметь для "горняков" турнирного значения.

Донецкий "Шахтер" уступил миланскому "Интеру" в поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась поражением вице-чемпиона Украины со счетом 0:2 .

В первом тайме "нерадзурри" создали большое количество голевых моментов, но не смогли их реализовать. Прекрасную игру на линии ворот демонстрировал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, несколько раз спасший свою команду после убийственных шансов у соперника.

На 23-й минуте подопечные Симоне Индзаги смогли пробить Трубина, но арбитр отменил мяч Ивана Перишича из-за офсайда, который был перед этим у Маттео Дармиана.

После перерыва "Интер" снова отправил мяч в сетку ворот гостей, но рефери не засчитал и этот гол. На 57-й минуте Лаутаро Мартинес оттолкнул Николая Матвиенко перед тем, как нанести точный удар.

И все же, старания миланцев принесли им успех. На 61-й минуте Эдин Джеко оказался первым на добивании и положил мяч в угол после того, как Марлон заблокировал выстрел Дармиана.

А на 67-й минуте "Интер" окончательно похоронил надежды "горняков" - Джеко оформил дубль. Босниец головой с метра вбил мяч в сетку ворот Трубина после навеса с левого фланга от Перишича.

Таким образом, "горняки" потеряли шансы пробиться в еврокубковую весну. Команда Роберто Де Дзерби точно финиширует на последней строчке в своей группе.

"Шахтер" перед последним туром имеет в своем активе только одно очко. "Интер" (10 очков) после победы над "горняками" вышел в лидеры группы D.

В другом матче пятого тура группы D "Шериф" (6 очков) примет мадридский "Реал" (9 баллов). Эта игра начнется 24 ноября в 22:00.

Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф".

Напомним, накануне шансы на выход в евровесну потеряло киевское "Динамо". Чемпион Украины дома уступил "Баварии", а "Барселона" и "Бенфика" сыграли вничью, лишив команду Луческу возможности избежать последнего места в группе.