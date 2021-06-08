"Два родственных народа": у Путина прокомментировали возможную встречу сборных Украины и России на Евро-2020

Пути команд могут пересечься на стадии плей-офф.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о возможной встрече футбольных сборных РФ и Украины на Чемпионате Европы-2020.

"Возможная встреча сборных России и Украины в плей-офф турнира не подстегнет политическую напряженность. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого.

И наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. И по крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости", - цитирует Пескова Р-Спорт.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Соперниками россиян по группе будут Бельгия, Дания и Финляндия. Между собой сборные Украины и РФ могут сыграть на стадии плей-офф турнира.

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