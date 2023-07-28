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Два штрафных и пенальти: украинский футболист оформил хет-трик в Лиге конференций (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Два штрафных и пенальти: украинский футболист оформил хет-трик в Лиге конференций (видео)

Роман Безус/Фото: facebook.com/OMONOIAfootball

Роман Безус забил три мяча за кипрскую "Омонию" в поединке с азербайджанской "Габалой".

Украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус стал героем первого матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

32-летний экс-игрок сборной Украины отличился в воротах соперника хет-триком.

Безус вышел на поле в стартовом составе. В компенсированное к первому тайму время он сравнял счет прямым ударом со штрафного с дальней дистанции – 1:1.

На этом Роман не остановился и в начале второго тайма снова забил красивым ударом со штрафного и вывел свою команду вперед – 1:2.

Хозяевам удалось отыграться, но на 82-й минуте Безус в третий раз огорчил азербайджанский коллектив. В этот раз украинский футболист реализовал пенальти, чем принес своей команде победу со счетом 2:3.

Ответный матч состоится в четверг, 3 августа, на Кипре.

В следующем раунде победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре датского "Митьюлланна" и люксембургского "Нидеркорна".

Добавим, что Безус выступает за "Омонию" с 2022 года. В его активе 7 голов в 38 матчах за кипрский клуб.

Напомним, полтавская "Ворскла" вырвала победу над грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

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Дата публикации
Просмотры
1562
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