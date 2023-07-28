Два штрафных и пенальти: украинский футболист оформил хет-трик в Лиге конференций (видео)

Роман Безус забил три мяча за кипрскую "Омонию" в поединке с азербайджанской "Габалой".

Украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус стал героем первого матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

32-летний экс-игрок сборной Украины отличился в воротах соперника хет-триком.

Безус вышел на поле в стартовом составе. В компенсированное к первому тайму время он сравнял счет прямым ударом со штрафного с дальней дистанции – 1:1.

Roman Bezus with belter как Omonoia равна темпу в Gabala. 1-1.

Gabala – Omonia

goal freekick @FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji — Qureshi Just That (@Qureshi_That) Июль 27, 2023

На этом Роман не остановился и в начале второго тайма снова забил красивым ударом со штрафного и вывел свою команду вперед – 1:2.

Хозяевам удалось отыграться, но на 82-й минуте Безус в третий раз огорчил азербайджанский коллектив. В этот раз украинский футболист реализовал пенальти, чем принес своей команде победу со счетом 2:3 .

Roman Bezus gets hit hat-trick from the spot to retake the lead!

️ @FootColic pic.twitter.com/wSamO5Lajl — Football Report (@FootballReprt) Июль 27, 2023

Ответный матч состоится в четверг, 3 августа, на Кипре.

В следующем раунде победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре датского "Митьюлланна" и люксембургского "Нидеркорна".

Добавим, что Безус выступает за "Омонию" с 2022 года. В его активе 7 голов в 38 матчах за кипрский клуб.

Напомним, полтавская "Ворскла" вырвала победу над грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

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