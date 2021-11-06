Два удаления и незабитый пенальти: "Мариуполь" осилил "Минай" в огненном сражении аутсайдеров УПЛ

Два удаления и незабитый пенальти: "Мариуполь" осилил "Минай" в огненном сражении аутсайдеров УПЛ

Приазовцы прервали свою ужасную проигрышную серию.

"Мариуполь" победил "Минай" в гостевом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 2:0 в пользу команды Остапа Маркевича.

В конце первого тайма Алексей Кащук вывел приазовцев вперед. На 73-й минуте Олег Очеретько получил прямую красную карточку, оставив гостей в меньшинстве.

Однако численным преимуществом закарпатцы не воспользовались. Не помог и заработанный пенальти, который на 77-й минуте не реализовал Игорь Гончар. В свою очередь, приазовцы забили второй раз и сняли вопрос о победителе встречи - на 81-й минуте Кащук оформил дубль.

На последних секундах компенсированного времени составы уравнялись - сразу две желтые карточки заработал Рустам Ахмедзаде.

"Минай" (8 очков) остался на 14-й строчке в УПЛ.

"Мариуполь" (7 баллов) замыкает турнирную таблицу. Команда Маркевича прервала затяжную серию поражений в чемпионате. Последний раз приазовцы не проигрывали 12 сентября - тогда ими был обыгран "Колос" (3:1).

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