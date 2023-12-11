Два удаления и пенальти: "Динамо" одолело "Оболонь" в заключительном матче 2023 года (видео)

"Динамо" обыграло "Оболонь" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Столичное дерби на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершилось со счетом 2:0 .

Уже на 13-й минуте "пивовары" остались в меньшинстве – Артем Вовкун перед собственной штрафной завалил Владислава Ваната, который выходил один на один с голкипером соперника. Главный арбитр встречи Виктор Копиевский наказал игрока "Оболони" прямой красной карточкой.

Долгое время подопечным Валерия Иващенко удавалось сохранять ничейный счет, однако во втором тайме команда Александра Шовковского все же сумела распечатать ворота Артема Кичака.

На 67-й минуте Бенито, который за пять минут до этого вышел на замену, воспользовался отскоком от защитника "пивоваров" и с правого фланга штрафной пробил между ног Кичаку.

На 84-й минуте "Оболонь" осталась вдевятером – Тарас Мороз заработал второй "горчичник" за грубый фол против Александра Андриевского на половине поля "Динамо".

В концовке поединка "бело-синие" окончательно сняли вопрос о победителе. На 89-й минуте Ванат уверенно реализовал пенальти после того, как Павел Лукьянчук возле своих ворот сбил Виталия Буяльского.

Обзор матча "Динамо" – "Оболонь"

Таким образом, "Динамо" одержало четвертую подряд победу в чемпионате Украины после ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера. "Бело-синие" поднялись на пятое место в УПЛ, имея 28 очков после 14 сыгранных матчей.

"Оболонь" размещается на 13-й позиции с 14 баллами после 16 поединков. "Пивовары" не смогли выиграть ни одного из последних шести матчей в чемпионате Украины.

На этом первая часть чемпионата Украины завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925", а "Оболонь" примет "Черноморец".

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