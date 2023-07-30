Два удаления и пять голов: "Динамо" разгромной победой начало новый сезон УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" разбило закарпатский "Минай" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился со счетом 4:1 .

Подопечные Владимира Шарана неожиданно вышли вперед уже на 3-й минуте встречи – Вадим Виттенчук воспользовался ошибкой Кристиана Биловара и нанес точный удар из-за пределов штрафной.

Еще до перерыва "Динамо" не только отыгралось. но и повело в счете – дубль оформил Владислав Ванат.

На 32-й минуте команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Денис Попов.

Однако закарпатцы численным преимуществом не воспользовались, а на 56-й минуте составы выровнялись – прямую красную карточку заработал голкипер гостей Александр Бандура.

В конце поединка киевляне забили еще два гола. На 87-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти, а в компенсированное время Александр Караваев поставил точку в этой игре.

Отметим, что это был первый официальный поединок за "Динамо" капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко после его возвращения в столичный клуб. Ярмоленко вышел в стартовом составе и провел на поле 76 минут.

Обзор матча

Во втором туре чемпионата Украины "бело-синие" сыграют против "Оболони", а "Минай" примет ЛНЗ. Оба матча состоятся 5 августа.

Напомним, 29 июля действующий чемпион Украины – донецкий "Шахтер" – одержал скромную победу над "Металлистом 1925" в своем стартовом матче нового розыгрыша УПЛ.

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