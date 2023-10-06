Два удаления и суперкамбэк: "Динамо" в большинстве проиграло "Полесью" в матче с 5 голами

Житомирская команда дважды забила в меньшинстве и благодаря победе вышла на первое место в УПЛ.

"Динамо" уступило "Полесью" в стартовом матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Зрелищный поединок в Житомире закончился со счетом 3:2 .

Киевляне вышли вперед уже на 4-й минуте встречи. Александр Андриевский прекрасно забросил мяч в штрафную, где Назар Волошин пяткой отдал передачу на Виталия Буяльского, а тот забил в пустые ворота.

Житомирский клуб отыгрался на 15-й минуте – Борис Крушинский из-за пределов штрафной пробил в правый верхний угол. Георгий Бущан дотянулся до мяча, но спасти свою команду не смог.

На старте второго тайма "бело-синие" снова повели в счете. На 50-й минуте Буяльский с пенальти переиграл Дениса Бойко после того, как Евгений Морозко потянул за футболку Владислава Ваната в штрафной хозяев.

На 57-й минуте "Полесье" осталось в меньшинстве – Морозко получил вторую желтую карточку.

Несмотря на численное меньшинство, команда Юрия Калитвинцева смогла оформить камбэк. На 64-й минуте Филипп Будковский после розыгрыша углового с рикошетом от Владимира Бражко отправил мяч в ворота Бущана.

А через шесть минут Артем Козак наказал оборону "Динамо" за ужасную игру и из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Подопечные Мирчи Луческу пытались избежать поражения, но не смогли этого сделать. Доигрывали матч команды в равных составах – на 90+3-й минуте Александр Караваев заработал прямую красную карточку за игру высоко поднятой ногой в голову сопернику.

Таким образом, "Динамо" (15 очков) осталось на пятом месте в УПЛ, но имеет три игры в запасе. "Полесье" (19 баллов) как минимум временно стало лидером чемпионата.

После международной паузы в 11-м туре УПЛ киевский клуб сыграет с "Днепром-1", а житомирцы сразятся с "Ворсклой". Оба матча состоятся 22 октября.

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