Два удаления и воздушная тревога: "Полесье" уверенной победой дебютировало в УПЛ

Житомирское "Полесье" обыграло ровенский "Верес" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Центральный" в Житомире завершилась со счетом 0:2 .

Первый гол в новом сезоне УПЛ на 2-й минуте поединка забил легионер житомирского клуба Бени Макуана. Результативной передачей отличился Вячеслав Танковский.

В конце первого тайма команда Юрия Калитвинцева удвоила свое преимущество. Точный удар нанес Филипп Будковский, а Танковский занес в свой актив второй ассист.

На старте второго тайма "Полесье" осталось в меньшинстве – прямую красную карточку получил Андрей Гитченко.

Однако футболисты "Вереса" численным преимуществом не воспользовались, а на 87-й минуте составы выровнялись – вторую желтую карточку заработал защитник ровенского клуба Денис Балан.

На 89-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возвращения команд на поле счет встречи не изменился.

Отметим, что это был первый в истории поединок житомирского клуба в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Во втором туре УПЛ "Полесье" 6 августа сыграет против "Днепра-1", а "Верес" 2 августа померяется силами с "Шахтером".

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