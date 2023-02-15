Два украинских биатлониста отобрались в масс-старт на чемпионате мира-2023

Еще один украинец – первый запасной.

Двое украинских биатлонистов отобрались в масс-старт на чемпионате мира 2023 года, который продолжается в немецком Оберхофе.

Право выступить в масс-старте завоевали Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Пидручный квалифицировался в масс-старт благодаря 5-му месту в спринте и 8-му в гонке преследования. Капитан украинской команды пропустил "индивидуалку", чтобы отдохнуть перед следующими стартами.

Дудченко занял 21-е место в спринте и стал 20-м в персьюте. В индивидуальной гонке Антон не набрал зачетных очков (42 место), однако это не помешало ему пробиться в масс-старт.

Всего одного очка для попадания в заключительную личную гонку ЧМ не хватило Артему Тищенко. Украинец, занявший 12-е место в индивидуальной гонке, стал первым запасным в списке участников масс-старта.

Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону запланирован на воскресенье, 19 февраля. Начало – в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, сегодня, 15 февраля, на планетарном первенстве состоится женская индивидуальная гонка. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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