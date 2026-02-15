- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
Два украинских биатлониста отобрались в масс-старт на Олимпийских играх-2026
Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный примут участие в олимпийском масс-старте.
Украина будет представлена двумя биатлонистами в мужском масс-старте на зимних Олимпийских играх-2026.
Право выступить в масс-старте выбороли Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.
15 февраля Мандзын и Пидручный финишировали в топ-20 гонки преследования, что позволило им набрать необходимое количество очков для попадания в масс-старт.
Мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 состоится в пятницу, 20 февраля. Начало – в 15:15 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.