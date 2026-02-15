ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Два украинских биатлониста отобрались в масс-старт на Олимпийских играх-2026

Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный примут участие в олимпийском масс-старте.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

Украина будет представлена двумя биатлонистами в мужском масс-старте на зимних Олимпийских играх-2026.

Право выступить в масс-старте выбороли Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.

15 февраля Мандзын и Пидручный финишировали в топ-20 гонки преследования, что позволило им набрать необходимое количество очков для попадания в масс-старт.

Мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 состоится в пятницу, 20 февраля. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Дата публикации
Количество просмотров
218
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie