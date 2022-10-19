Два украинских игрока в американский футбол погибли в боях с российскими оккупантами

Даниил Богуславский и Руслан Сапожник отдали свою жизнь, защищая родину.

Полномасштабная война с Россией унесла жизни еще двух отважных украинских спортсменов. На фронте погибли игроки в американский футбол Даниил Богуславский и Руслан Сапожник.

Печальными новостями поделилась украинская Лига американского футбола на своей странице Facebook.

Богуславский выступал за ужгородский клуб "Лессорубы". Даниил был многократным чемпионом Украины по американскому футболу.

"Герой погиб на Херсонском направлении, спасая с поля боя раненого собрата...", - говорится в сообщении.

32-летний Сапожник представлял клуб "Волки" из Винницы. Он встал на защиту Украины с начала агрессивной захватнической войны, которую развязала Россия.

"Вместе с друзьями и собратьями Руслан уничтожал врага в составе 111 Бригады. Погиб герой 16 октября в городе Торске, что в Донецкой области... Смелый и преданный патриот своего государства, наш близкий друг, который был одним из тех, кто еще в 2007 году восстанавливал команду "Волков", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня погиб бывший игрок украинской Лиги американского футбола Ярослав Мохонко, который на фронте защищал родную страну с 2014 года.

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