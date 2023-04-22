Два "золота" и "бронза": украинки выиграли еще три медали на чемпионате Европы-2023 по борьбе

Женская сборная Украины завоевала еще три медали на чемпионате Европы-2023 по вольной борьбе в хорватском Загребе.

Обладательницами золотых наград стали Алина Грушина-Акобия (весовая категория до 57 кг) и Ирина Коляденко (до 62 кг), а Татьяна Сова-Рижко выиграла "бронзу" в весе до 65 кг.

23-летняя Грушина-Акобия защитила свой прошлогодний чемпионский титул, в финале не оставив шансов Жали Алиевой из Азербайджана (10:0). Теперь в медальной коллекции спортсменки из Полтавской области 4 награды ЧЕ: 2 "золота", "серебро" и "бронза".

24-летняя Коляденко также во второй раз в карьере стала чемпионкой Европы. В финальной схватке бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 из Ирпеня победила действующую вице-чемпионку мира Грейс Буллен из Норвегии (9:6).

Последнюю медаль континентального первенства украинской сборной принесла Сова-Рижко, которая теперь имеет полную коллекцию континентальных наград. Ранее она завоевала "золото" на ЧЕ в 2022 году и "серебро" в 2021-м.

Ранее наша женская команда завоевала три "серебра" на чемпионате Европы-2023. На пьедестал поднялись Оксана Ливач (весовая категория – до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг).

Таким образом, женская сборная Украины в итоге заняла первое место на чемпионате Европы в Загребе, завоевав 6 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и одну бронзовую.

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