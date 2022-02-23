Дважды едва не потеряла сознание на ОИ-2022: звездная норвежская биатлонистка сообщила, продолжит ли карьеру

Спортсменка прошла тщательное медицинское обследование и получила вердикт врачей.

Титулованная норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, преждевременно завершившая выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за проблем со здоровьем, рассказала о своем состоянии и дальнейших планах.

По словам 25-летней спортсменки, после возвращения домой она провела ряд медицинских тестов. Не обнаружив угрозы для здоровья биатлонистки, врачи разрешили ей принять участие в следующих соревнованиях.

"Оглядываясь назад, трудно объяснить, что именно произошло. Но я получила ответ, что это не так опасно, как можно подумать. В четверг получу справку от врача, которая разрешит участие в следующих соревнованиях.

Я была у нескольких кардиологов, делала ЭКГ, компьютерную томографию и многое другое. Но не буду раскрывать подробности, думаю, это личная информация о здоровье. Но я получаю сертификат, что могу бегать на лыжах, так что дела стали лучше.

Думаю, мне очень помог выход из олимпийского "пузыря". Возвращение домой и время с друзьями и семьей очень помогли. В такой ситуации ты понимаешь, что это самая важная вещь в мире. Это клише, но когда, приходя домой, ты встречаешь тех, кого любишь, и видишь, как они заботятся о тебе, ты понимаешь, что кое-что в жизни значит больше, чем пара медалей", - приводит слова Тандреволд TV2.

Таким образом, Тандреволд рассчитывает выступить на следующем этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который состоится с 3-го по 6 марта.

Напомним, на ОИ-2022 Тандреволд дважды в течение двух гонок подряд чуть не потеряла сознание, едва доехав до финиша. Так, после спринта норвежка отметила, что у нее в глазах были какие-то вспышки и она не понимала происходящего. Что касается гонки преследования, то Тандреволд шла третьей, но в итоге заняла 14-е место. Она едва добежала до финиша и сразу упала. Ее отвели под руки.

Тандреволл является трехкратной чемпионкой мира в эстафете, а также трижды была призеркой планетарного первенства в личных соревнованиях. Кроме того, она является четырехкратной медалисткой чемпионатов Европы по биатлону.

В нынешнем сезоне норвежка добыла два "золота" в эстафетах: в смешанной в Оберхофе и женской в Антхольце. В личных гонках она в этом сезоне не поднималась выше пятого места.

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