Дважды в ту же "девятку": румынский Роналдо оформил фантастический дубль за несколько минут (видео)

Дважды в ту же "девятку": румынский Роналдо оформил фантастический дубль за несколько минут (видео)

Роналдо Декону отметился голами-шедеврами в игре против бухарестского "Динамо".

Полузащитник "Газ-Метана" Роналдо Декону стал героем матча высшего дивизиона Чемпионата Румынии с бухарестским "Динамо". 24-летний футболист записал в свой актив дубль, сделав это в потрясающем стиле.

На 35-й минуте Роналдо открыл счет в поединке роскошным дальним ударом в верхний угол. Не успели игроки "Динамо" опомниться, как Декону всего через две минуты отличился новым шедевром.

Уже в следующей атаке своей команды он нанес удар слета примерно с того же места, с которого забил первый гол. Мяч по удивительной траектории полетел за шиворот вратарю и попал в ту же "девятку".

RONALDOOOOOOOOOOO



Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania's Liga 1 division this morning pic.twitter.com/KoVtZv13TQ — Fox Football (@FOXFOOTBALL) October 16, 2021

Дубль Декону помог его клубу обыграть бухарестское "Динамо" со счетом 2:1.

Интересно, что отец футболиста был фанатом бразильского форварда Роналдо и назвал сына в его честь. Декону пока выступал только за молодежную и олимпийскую сборные Румынии, но теперь точно обратил на себя внимание в главной команде.

Ранее ТСН Проспорт писал, что вратарь забил победный гол-шедевр в Кубке Румынии.

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