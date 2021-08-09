Дважды забили в концовке: "Десна" вырвала победу над "Ингульцом" и вышла в лидеры УПЛ

Дважды забили в концовке: "Десна" вырвала победу над "Ингульцом" и вышла в лидеры УПЛ

Команда Александра Рябоконя идет без потерь.

Черниговская "Десна" с большим трудом обыграла "Ингулец" в домашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Поединок получился богатым на голевые моменты - создавали их как хозяева, так и гости, которые не отсиживались в обороне, несмотря на свой статус аутсайдера. Однако реализация подводила обе команды.

Когда же казалось, что игра завершится вничью, "Десна" таки добилась своего. На 86-й минуте Денис Безбородько открыл счет ударом головой после навеса от Владислава Калитвинцева.

upl.ua

На 90+2-й минуте хозяева забили второй мяч. Дублем отметился Безбородько, который появился на замену на 69-й минуте и блестяще справился со своей миссией.

"Десна" набрала 9 очков и возглавила турнирную таблицу УПЛ. "Ингулец" идет 15-м, не набрав пока ни одного балла.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре "Десна" 14 августа примет "Днепр-1", а "Ингулец" 18 августа тоже дома сыграет с "Динамо".

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