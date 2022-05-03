Две европейские страны не будут вызывать в сборную хоккеистов из российских чемпионатов

Две европейские страны не будут вызывать в сборную хоккеистов из российских чемпионатов

Финляндия и Швеция отказались вызвать в сборную хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги и других российских чемпионатов.

Решение было принято на фоне полномасштабной войны, продолжающейся в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Позиция Хоккейной ассоциации Финляндии состоит в том, что игроки, играющие в России в следующем сезоне, не смогут выступать за сборную", — говорится в заявлении Хоккейной ассоциации Финляндии.

Шведская ассоциация хоккея с шайбой (SIF) заявила, что склоняется к тому, чтобы не выбирать шведских игроков, работающих в КХЛ, но примет официальное решение по окончании сезона.

"Но что мы можем сейчас констатировать, это то, что ни один из игроков, участвовавших в плейоф КХЛ, не имеет права на участие в турнире Кубка мира в Финляндии", — говорится в заявлении SIF.

В Континентальной хоккейной лиге на момент начала российской атаки выступал 61 хоккеист из Финляндии и Швеции. После снятия Йокерита и добровольного разрыва контрактов, таких игроков осталось несколько.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира-2023.

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