Две футбольные сборные остались без главных тренеров после вылета из ЧМ-2022

Иран и Мексика простились с коучами, которые не смогли вывести национальные команды в плей-офф.

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино и наставник национальной команды Ирана Карлуш Кейруш покинули свои должности после вылета из чемпионата мира-2022.

Кейруш сообщил о решении попрощаться с иранской сборной у себя в соцсетях.

"Ребята и дорогие друзья, нет ничего позорного в том, чтобы не добиться своей мечты, пока вы боретесь за нее и делаете все возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо", – написал португальский специалист.

На ЧМ-2022 сборная Ирана выступала в одной группе с Англией, Уэльсом и США. В итоге иранцы набрали 3 очка и заняли третье место в таблице, не сумев пробиться в плей-офф.

Мартино заявил о том, что уходит в отставку, на пресс-конференции после матча 3-го тура против Саудовской Аравии, в котором мексиканцы одержали победу (1:2), но этого не хватило для выхода в плей-офф.

"Именно я несу наибольшую ответственность за это ужасное разочарование и отчаяние. Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток. Здесь больше ничего не сделаешь", – сказал Мартино.

Мексика на Мундиале в Катаре соперничала в квартете с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией. Мексиканцы набрали 4 очка и финишировали в группе третьими, только по разнице забитых и пропущенных мячей уступив вторую ступень полякам.

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