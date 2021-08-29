Две медали в одном заплыве: Украина открыла пятый десяток наград на Паралимпиаде-2020

Сразу двое наших пловцов стали призерами на 50-метровке вольным стилем.

Не успели украинцы достичь отметки в 40 медалей на Паралимпийских играх-2020 в Токио, как сразу наша копилка пополнилась еще двумя наградами.

В финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем медали завоевали сразу два наших соотечественника. Илья Яременко стал серебряным призером Паралимпиады, а Максим Веракса - бронзовым.

Яременко показал результат 23.70 секунды, а Веракса - 23.83 секунды. Еще один украинец Алексей Вирченко финишировал седьмым - 24.29 секунды. Чемпионом Паралимпиады стал белорус Игорь Бокий - 23.21 секунды.

Теперь на Паралимпиаде в Токио у Украины уже 42 медали: 10 золотых, 21 серебряная и 11 бронзовых. Наша команда идет 5-й в медальном зачете, а по количеству наград расположилась на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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