Две украинки - в топ-15, одна - не финишировала: результаты индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

Две украинки - в топ-15, одна - не финишировала: результаты индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

Валентина Семеренко сошла с дистанции.

В понедельник, 5 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась индивидуальной гонкой у женщин.

Украину в ней представили три биатлонистки: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко. Должна была также стартовать Дарья Блашко, но она сдала положительный тест на коронавирус и была вынуждена отправиться на самоизоляцию.

Лучший результат "сине-желтых" показала Джима, которая с двумя промахами стала 10-й . Петренко безупречно отработала на огневых рубежах и заняла 11-е место.

А вот Валентина Семеренко не смогла финишировать. Она снялась с гонки после двух огневых рубежей. Главный тренер женкской сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у Валентины был спазм и из-за этого она не смогла продолжить гонку.

Победу в женской индивидуальной гонке одержала представительница Германии Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, а замкнула тройку призеров норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Олимпиада-2022. Результаты женской индивидуальной гонки

1. Дениз Херрманн (Германия, 0+0+1+0) 44:12.7

2.Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)+9.4

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0+0+1)+15.3

4. Ванесса Фогт (Германия, 1+0+0+0)+16.6

5 Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0+0+1) +31.7

6. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+0+1) +31.9

...

10. Юлия Джима (Украина 0+1+0+1) +1:21.7

11. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+0) +1:29.5

Валентина Семеренко - не финишировала

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