Две украинские биатлонистки дебютировали на Кубке мира по биатлону: результаты спринта в Эстонии

Две украинские биатлонистки дебютировали на Кубке мира по биатлону: результаты спринта в Эстонии

Сестры Городние успели эвакуироваться из Украины и отправились представлять ее в Отепяя.

Украинские биатлонистки Юлия и Елена Городние представили страну на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в эстонском Отепяя.

Сначала сборная Украины по биатлону планировала досрочно завершить сезон из-за вторжения России на территорию нашей страны. Однако двум спортсменкам удалось эвакуироваться из страны. Теперь они соревнуются за Украину на этапе Кубка мира, который является дебютным в их карьере. Ранее биатлонистки выступали только на юниорских этапах Кубка IBU.

В пятницу, 11 марта, сестры выступили в спринтерской гонке в Отепяя. 20-летняя Юлия Городная с двумя промахами на стрельбище показала 82-й результат, а 17-летняя Елена промахнулась четыре раза и в итоге заняла 85-е место.

Победительницей гонки стала француженка Жюлия Симон. Даже с кругом штрафа она опередила Ванессу Фогт из Германии. Топ-3 замкнула норвежка Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону. Отепяя. Спринт (женщины)

1. Жюлия Симон (Франция, 0+1) 20:45.8

2. Ванесса Фогт (Германия, 0+0)+11.0

3. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0)+12.8

4. Денис Херрманн (Германия, 0+0)+16.1

5. Ингрид Ландмарк Тандреволл (Норвегия, 0+0)+21.9

6. Ханна Эберг (Швеция, 1+0)+23.0

...

82. Юлия Городная (Украина, 2+0) +4:33.9

85. Елена Городная (Украина, 1+3) +5:11.7

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