Две украинские теннисистки пробились в четвертьфинал парного турнира Roland Garros-2024

Марта Костюк и Надежда Киченко продолжают представлять Украину в парном разряде Открытого чемпионата Франции.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного турнира Roland Garros-2024.

Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе в третьем раунде обыграли Лейлу Фернандес из Канады и Эрин Раутлифф из Австралии – 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За проведенное на корте время Костюк и Русе выполнили одну подачу навылет и допустили 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале украинско-румынский тандем будет противостоять "нейтральным" теннисисткам с российским паспортом Вере Звонаревой и Мирре Андреевой.

В свою очередь, Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като в третьем круге победили вторую сеяную американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Киченок и Като ни разу не подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 9 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал украино-японский тандем сыграет против чешки Екатерины Синяковой и американки Кори Гауфф.

Напомним, ни одна из украинских теннисисток не сумела добраться до четвертьфинала одиночного разряда Roland Garros-2024. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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