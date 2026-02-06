- Дата публикации
Категория
Проспорт
Две украинские теннисистки вышли в полуфинал турнира WTA в Клуж-Напоке
Александра Олейникова и Дарья Снигур продолжают соревноваться за трофей.
Украинские теннисистки Александра Олейникова и Дарья Снигур вышли в полуфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока.
В четвертьфинале Олийникова одержала победу над четвертой сеяной Ван Синьюй из Китая – 6:4, 6:4. А Снигур обыграла китаянку Юэ Юань – 4:6, 6:0, 7:5.
Олейникова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и впервые победила соперницу из топ-50 мирового рейтинга.
В полуфинале Александра встретится с британкой Эммой Радукану, тогда как в другом матче 1/2 финала Снигур сразится с румынкой Сораной Кырстей. Оба поединка состоятся 6 февраля.
Если Олийникова и Снигур в полуфиналах победят своих оппоненток, то разыграют трофей в украинском финале.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира и не сумела выйти в финал Australian Open-2026.