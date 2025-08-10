Двое боксеров умерли от травм после выступления на вечере в Токио

Шигетоши Котари / Фото: x.com/WorldBoxingOrg

Реклама

Два японских боксера Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава умерли от травм, полученных во время поединков на боксерском вечере в Токио, который состоялся 2 августа.

Об этом сообщает The Ring.

8 августа от кровоизлияния в мозг умер 28-летний Котари. Теперь стало известно, что по аналогичной причине в результате черепно-мозговой травмы умер 28-летний Уракава, который был госпитализирован после поражения нокаутом в восьмом раунде от Йоджи Сайто.

Реклама

Обоим боксерам сделали операции на мозге, но это не помогло спасти им жизнь.

Кроме того, в коме находится еще один боксер Ямато Хата, который был соперником Котари и нанес ему смертельные травмы на ринге. В том бою была зафиксирована ничья, после чего Котари потерял сознание.

Ранее сообщалось, что непобедимый друг Усика узнал дату своего следующего боя и имя соперника.