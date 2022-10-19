Двое фанатов "Карпат" отдали жизни, защищая Украину от рашистов

Юрий "Тай" Осадчук и Ростислав "Дрогобыч" Шейко погибли в боях с российскими захватчиками.

Представители ультрас львовских "Карпат" Юрий "Тай" Осадчук и Ростислав "Дрогобыч" Шейко положили собственные жизни, защищая родину от российских оккупантов.

Печальным известием поделился официальный сайт львовского клуба.

Отмечается, что они погибли при выполнении боевого задания.

"Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи. Вечная слава Героям Украины!" - говорится на официальном сайте "львов".

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения многие украинские спортсмены и болельщики пошли защищать родину в рядах ВСУ. К сожалению, не все наши герои вернутся домой живыми.

Ранее сообщалось, что два украинских игрока в американский футбол погибли в боях с российскими оккупантами.

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