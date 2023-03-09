Двое из трех украинских теннисисток выиграли свои матчи стартового круга на турнире в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллсе стартовала основная сетка турнира WTA 1000. В матчах первого круга Украина была представлена тремя теннисистками – Мартой Костюк, Даяной Ястремской и Лесей Цуренко.

К сожалению, только двум из них удалось пробиться в следующий раунд.

Ястремская уверенно обыграла Анну Бондарь из Венгрии – 6:3, 6:4. Цуренко же оказалась сильнее китаянки Линь Чжу – 6:4, 6:3.

А вот Костюк, которая на прошлой неделе триумфовала на турнире в американском Остине и выиграла дебютный титул WTA, вылетела уже в стартовом поединке в Индиан-Уэллсе. 20-летняя украинка не справилась со шведкой Ребеккой Петерсон – 5:7, 7:5, 5:7.

Отметим, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина начнет выступления на соревнованиях в Индиан-Уэллсе со второго круга. Таким образом, в следующем раунде нашу страну будут представлять три теннисистки.

Во втором круге Ястремская встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, Цуренко сыграет против хорватки Донны Векич, а соперницей Калининой станет Линда Фрухвиртова из Чехии. Матчи состоятся в пятницу, 10 марта.

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