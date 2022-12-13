Двое ключевых футболистов сборной Франции рискуют пропустить полуфинал ЧМ-2022

За путевку в финал команда Дидье Дешама сразится с Марокко.

Сборная Франции может столкнуться с кадровыми потерями перед полуфиналом чемпионата мира-2022 по футболу против команды Марокко.

Как сообщает издание L'Equipe, хавбек Адриан Рабьо и защитник Дайо Упамекано не тренировались с "Ле Блэ" в преддверии важного матча.

Упамекано пропустил уже вторую тренировку подряд из-за боли в горле. Рабьо также подхватил простуду. Участие обоих игроков в матче с Марокко под вопросом.

Добавим, что в понедельник, 12 декабря, полузащитник Орельен Чуамени не тренировался с "трехцветными" из-за повреждения икроножной мышцы, но уже вернулся в общую группу.

Поединок Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря, на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в другом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Этот матч состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

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