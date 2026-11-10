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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Двое судей CAS перед принятием решения о возвращении России в международный хоккей посетили Москву

В конце октября CAS отменил отстранение россиян от международных хоккейных турниров.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джулио Палермо

Джулио Палермо / The Law

Двое судей Спортивного арбитражного суда (CAS) Джулио Палермо и Исмаил Селим посетили Россию перед тем, как принять скандальное решение о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям.

Об этом сообщило швейцарское издание Inside Paradeplatz.

Решение об отмене отстранения россиян от международных хоккейных турниров было единогласным. Его приняла коллегия из трех судей, в состав которой вошли итальянец Палермо, египтянин Селим и британец Марк Говелл.

Издание Inside Paradeplatz сообщило, что как минимум два судьи могли иметь личную заинтересованность в таком решении. Все — из-за их поездки в Москву перед тем, как их назначили судьями по этому делу.

22 сентября Палермо выступил на "Российском международном арбитражном конгрессе" в Москве. Конференция была организована Российским институтом современного арбитража. Итальянский юрист был заявлен участником дискуссии под названием "История арбитража: кто пишет, кто рассказывает, кто верит?"

В CAS заверили, что Палермо посетил Москву за свой счет еще до назначения его на дело между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея (IIHF), подчеркивая, что он не знал, что в будущем будет рассматривать его.

Отмечается, что суд в Лозанне не был проинформирован об этой поездке, но "не имеет фактов, которые могут поставить под сомнение независимость Палермо".

Сам Палермо охарактеризовал информацию о своей поездке в Россию как "безосновательную и крайне оскорбительную для его репутации". Итальянский юрист добавил, что намерен "принять все необходимые меры для защиты своих прав и репутации".

Кроме того, 16 мая 2025 года на аналогичном конгрессе в России выступал второй судья из тройки коллегии CAS — египтянин Исмаил Селим.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав IIHF разрешить сборным страны-оккупанта участвовать в мировых соревнованиях.

Таким образом, молодежные и взрослые сборные России получили право сыграть на будущих чемпионатах мира. Россияне уже официально заменили Норвегию в элите молодежного ЧМ, а теперь под угрозой находится также место Украины в элите взрослого ЧМ, куда наша команда вернулась впервые за 20 лет.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию, Швецию, Францию и Австрию уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

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