Двое украинцев финишировали в топ-20 в стартовой гонке третьего этапа Кубка мира по биатлону

Двое украинцев финишировали в топ-20 в стартовой гонке третьего этапа Кубка мира по биатлону

Тройка призеров получилась поистине неожиданной.

В пятницу, 10 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Хохфильцене начался спринтерской гонкой у мужчин.

Тройка призеров оказалась сенсационной. Победителем стал немец Йоханнес Кюн. "Серебро" выиграл швед Мартин Понсилуома, а "бронзу" - белорус Антон Смольский.

Украину в спринте представляли пять биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. Лучший результат среди наших показал Прима - 17-е место. Сразу за ним финишировал Пидручный.

1. Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) 26:05.0

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14.3

3. Антон Смольский (Беларусь, 0+0)+20.5

...

17. Артем Прима (Украина, 0+0) +54.3

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +55.6

27. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:10.1

48. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1:40.0

89. Богдан Цымбал (Украина, 0+3) +2:47.9

Сегодня также спринтерскую гонку будут бежать женщины, она начнется в 15:15 по киевскому времени. 11-12 декабря в Хохфильцене пройдут мужские и женские персьюты и эстафеты.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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