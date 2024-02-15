Двое украинцев отобрались в мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону-2024

Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко выбороли право выступить в масс-старте на турнире в Нове-Место.

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко квалифицировались в мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону 2024 года, который проходит в чешском Нове-Место.

Согласно регламенту, в масс-старте принимают участие 30 спортсменов. В гонку обязательно попадают медалисты ЧМ-2024 и топ-15 общего зачета Кубка мира. Остальные места получают биатлонисты, которые набрали наибольшее количество очков на текущем планетарном первенстве.

Именно результаты в трех личных гонках на турнире (спринте, персьюте и индивидуальной гонке) позволили обоим украинцам отобраться в масс-старт. Причем Пидручный вообще пропустил "индивидуалку".

Результаты Дмитрия Пидручного и Антона Дудченко на ЧМ-2024 (личные гонки)

Спринт: Дмитрий Пидручный – 21-е место, Антон Дудченко – 39-е место

Гонка преследования: Дмитрий Пидручный – 23-е место, Антон Дудченко — 25-е.

Индивидуальная гонка: Антон Дудченко – 29-е место

Отметим, что Пидручный в пятый раз в карьере побежит масс-старт на чемпионате мира, его лучший результат – десятое место на ЧМ-2019. Дудченко во второй раз выступит в масс-старте на планетарном первенстве, в прошлом году он финишировал в этой дисциплине 25-м.

Мужской масс-старт на ЧМ-2024 по биатлону запланирован на воскресенье, 18 февраля. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Украина также будет представлена в женском масс-старте на чемпионате мира-2024 по биатлону. На своем дебютном планетарном первенстве в масс-старт отобралась Кристина Дмитренко.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Чемпионат мира по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужской индивидуальной гонки

Сборная Украины объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024 по биатлону