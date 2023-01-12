Двое украинцев прошли квалификацию Australian Open-2023: кто представит нашу страну в основной сетке

Шесть представителей Украины сыграют в основе турнира "Большого шлема".

Украинские теннисисты Леся Цуренко и Алексей Крутых успешно преодолели квалификацию Australian Open-2023.

В финальном раунде отбора Цуренко разобралась с француженкой Леолией Жанжан – 4:6, 2:6. Таким образом, Леся в двенадцатый раз сыграет в основной сетке Australian Open.

Крутых, являющийся единственным представителем Украины в мужском личном разряде, справился с американцем Денисом Кудлой – 6:3, 4:6, 4:6. Алексей впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема".

Автоматически в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская. Поэтому в основе турнира нашу страну будут представлять 6 участников: 5 – в женском разряде и один – в мужском.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.

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