Двое украинцев - в топ-15: результаты мужского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Трое наших спортсменов пробились в персьют.
В субботу, 12 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась спринтерской гонкой у мужчин.
Украину в ней была представлена четырьмя спортсменами: Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом.
Лучшие результаты "сине-желтых" показали Пидручный и Прима, которые финишировали на 13-м и 15-м местах соответственно. В свою очередь Антон Дудченко стал 60-м и последним из участников спринта квалифицировался в гонку преследования. А вот Цымбал не сумел пробиться в персьют, который состоится уже завтра, 13 февраля.
"Золото" в спринте завоевал норвежец Йоханнес Бьо. Его брат - Тарьей Бьо - добыл "бронзу". На пьедестале почета между ними расположился обладатель золотой медали Пекина-2022 в индивидуальной гонке француз Кантен Фийон-Майе.
Олимпиада-2022. Результаты мужского спринта
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1) 24:00.4
2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0)+25.5
3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+1) +40.1
4. Максим Цветков (ОКР, 0+0)+40.6
5. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2) +53.7
6. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+1)
...
13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1:18.6
15. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:19.4
60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:51.2
66. Богдан Цымбал (Украина, 3+0) +2:58.6
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