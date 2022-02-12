Двое украинцев - в топ-15: результаты мужского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Двое украинцев - в топ-15: результаты мужского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Трое наших спортсменов пробились в персьют.

В субботу, 12 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась спринтерской гонкой у мужчин.

Украину в ней была представлена четырьмя спортсменами: Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом.

Лучшие результаты "сине-желтых" показали Пидручный и Прима, которые финишировали на 13-м и 15-м местах соответственно. В свою очередь Антон Дудченко стал 60-м и последним из участников спринта квалифицировался в гонку преследования. А вот Цымбал не сумел пробиться в персьют, который состоится уже завтра, 13 февраля.

"Золото" в спринте завоевал норвежец Йоханнес Бьо. Его брат - Тарьей Бьо - добыл "бронзу". На пьедестале почета между ними расположился обладатель золотой медали Пекина-2022 в индивидуальной гонке француз Кантен Фийон-Майе.

Олимпиада-2022. Результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1) 24:00.4

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0)+25.5

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+1) +40.1

4. Максим Цветков (ОКР, 0+0)+40.6

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2) +53.7

6. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+1)

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1:18.6

15. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:19.4

60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:51.2

66. Богдан Цымбал (Украина, 3+0) +2:58.6

Читайте также :

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Джима - в топ-10: результаты женского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Будет готовиться к эстафете: капитан женской сборной Украины по биатлону завершила самоизоляцию на ОИ-2022