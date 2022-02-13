Двое украинцев – в топ-20: результаты мужской гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2022

Дудченко совершил лучший прорыв на гонке.
В воскресенье биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась гонкой преследования у мужчин.
Украина в ней была представлена тремя спортсменами: Дмитрием Пидручным, Артемом Примой и Антоном Дудченко.
Лучший результат "сине-желтых" показал Дмитрий Пидручный, финишировавший 13-м. В свою очередь Артем Прима завершил гонку на 18-й позиции, а Антон Дудченко отыграл 37 позиций и финишировал 23-м.
Первоначально сообщалось, что Дудченко пропустит гонку, чтобы подготовиться к эстафете, но тренерский штаб изменил свое решение перед стартом.
Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым фишировал норвежский биатлонист Тарьей Бо, россиянин Эдуард Латипов – 3-й. Победитель спринта Йоханнес Бо допустил 2 промаха и финишировал на 5-й позиции.
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39.07,5 (0)
2. Тарьей Бе (Норвегия) – 28,6 (1)
3. Эдуард Латипов (ОКР) – 35,3 (1)
4. Лукас Хофер (Италия) – 51,1 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) – 2.13,7 (7)
6. Роман Реес (Германия) – 2.30,2 (1)
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13. Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.38,4 (5)
18. Артем Прима (Украина) – 3.52,3 (6)
23. Антон Дудченко (Украина) – 4.29,0 (3)
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