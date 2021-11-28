Двое украинцев - в топ-25: результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Победу одержал швед Себастьян Самуэльсон.
28 ноября в шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка на Кубке мира по биатлону-2021/22.
Выиграл ее швед Себастьян Самуэльссон. "Серебро" и "бронзу" взяли норвежцы - Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Бе соответственно.
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с идеальной стрельбой показал 21-й результат. Антон Дудченко допустил один промах и расположился на 24-м месте.
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) 22:33.5
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) +11.8
3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) +12.2
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21. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +1:19.8
24. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:21.0
52. Богдан Цымбал (Украина, 0+1)
88. Андрей Доценко (Украина, 1+0)
106. Денис Насыко (Украина, 2+2)
Ранее прошла спринтерская гонка у женщин. Лучшей из украинок стала Елена Билосюк (Пидгрушная), финишировавшая в топ-25.
- На этом стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде завершен. Следующий этап также состоится в Эстерсунде (2-5 декабря).
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
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