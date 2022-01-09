Двое украинцев – в топ-30: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Обергофе

Двое украинцев – в топ-30: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Обергофе

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе.

В воскресенье, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе прошла мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Кантен Фийон Майе. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльсон. Закрыл тройку лидеров Тарьей Бе.

Среди украинцев лучшим стал Богдан Цимбал, пришедший к финишу 23-м. По сравнению со спринтом, он потерял четыре позиции. Практически сразу за ним финишировал Антон Дудченко, приехавший 26-м ровно на той позиции, на которой и стартовал.

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльсон (0+0+1+0)+9,9

3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8

Также сегодня состоится женская гонка преследования. Начало в 15:45.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты будут соревноваться на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта 2022 года.

Читайте также:

Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.