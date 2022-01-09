Двое украинцев – в топ-30: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Обергофе

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе.
В воскресенье, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе прошла мужская гонка преследования.
Победу в гонке одержал французский биатлонист Кантен Фийон Майе. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльсон. Закрыл тройку лидеров Тарьей Бе.
Среди украинцев лучшим стал Богдан Цимбал, пришедший к финишу 23-м. По сравнению со спринтом, он потерял четыре позиции. Практически сразу за ним финишировал Антон Дудченко, приехавший 26-м ровно на той позиции, на которой и стартовал.
1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3
2. Себастьян Самуэльсон (0+0+1+0)+9,9
3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6
...
23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0
26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5
38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8
- Также сегодня состоится женская гонка преследования. Начало в 15:45.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты будут соревноваться на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта 2022 года.
Читайте также:
Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону
Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.