Двое украинок отказались стартовать: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Лишь одна наша соотечественница выступила в гонке преследования.

В субботу, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Хохфильцене продолжился гонкой преследования у женщин.

Украину в персьюте должны были представлять три биатлонистки: Анастасия Меркушина (35-я в спринте), Дарья Блашко (56-я в спринте) и Елена Билосюк (57-я в спринте), однако две последние на старт не вышли.

Так что Меркушина стала единственной украинкой, которая приняла участие в гонке преследования. Она допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала 35-й.

Победу одержала француженка Жюлья Симон. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд, а тройку призерок замкнула чешка Маркета Давидова.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского персьюта в Гогфильцене

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+0) 29:56.7

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+0)+19.6

3. Маркета Давыдова (Чехия, 0+0+2+0) +28.1

...

35. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+1) +3:32.4

Напомним, сегодня на Кубке мира по биатлону также пройдет мужская эстафета. Она начнется в 14:40 по киевскому времени. Украину представят Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

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