Двое украинок отказались стартовать: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Лишь одна наша соотечественница выступила в гонке преследования.
В субботу, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Хохфильцене продолжился гонкой преследования у женщин.
Украину в персьюте должны были представлять три биатлонистки: Анастасия Меркушина (35-я в спринте), Дарья Блашко (56-я в спринте) и Елена Билосюк (57-я в спринте), однако две последние на старт не вышли.
Так что Меркушина стала единственной украинкой, которая приняла участие в гонке преследования. Она допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала 35-й.
Победу одержала француженка Жюлья Симон. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд, а тройку призерок замкнула чешка Маркета Давидова.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского персьюта в Гогфильцене
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+0) 29:56.7
2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+0)+19.6
3. Маркета Давыдова (Чехия, 0+0+2+0) +28.1
...
35. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+1) +3:32.4
Напомним, сегодня на Кубке мира по биатлону также пройдет мужская эстафета. Она начнется в 14:40 по киевскому времени. Украину представят Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
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