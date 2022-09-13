Двое украинских футболистов попали в необычный рейтинг лучших футболистов мира

Игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков и Николай Шапаренко вошли в список лучших исполнителей планеты в возрасте до 25 лет.

Метрика оценивает спортивные достижения и потенциал игроков. Аналитики учитывали уровень проведенных матчей, технико-тактические показатели на поле и сравнивали его с игроками того же амплуа.

Соответствующий рейтинг составили специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES).

Шапаренко попал в список десяти креативных плеймейкеров (Playmaker creator), чье влияние на ход матча является наибольшим. Там он занимает пятое место с 78,8 баллами. Цыганков, в свою очередь, представлен среди инвертированных бомбардиров (Shooter infiltrator), где находится на девятой позиции с 84,4 очками.

Отметим, что в этом сезоне на счету Цыганкова шесть игр во всех турнирах, два забитых гола и две результативные передачи. Что касается Шапаренко, то он провел девять матчей и пока не отметился результативными действиями. Недавно Николай получил тяжелую травму в поединке 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", из-за которой рискует больше не сыграть до конца 2022 года.

Напомним, "Динамо" досадно уступило "Фенербахче" (2:1), пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайма время.

На данный момент Цыганков с "Динамо" готовится к игре 2-го тура группы Лиги Европы. В четверг, 15 сентября, "бело-синие" в номинально домашнем противостоянии будут принимать кипрский АЕК. Эта игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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