Двое украинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций

Сразу два игрока сборной Украины оказались в символической команде 5-го тура Лиги наций по версии SofaScore.

В одиннадцатку лучших по итогам 5-го тура группового этапа Лиги наций авторитетный статистический портал SofaScore включил форварда Артема Довбика и полузащитника Даниила Игнатенко.

В выездном матче с Арменией Довбик оформил дубль и сделал ассист, за что получил высокую отметку 8,8. Аналогичным балом от SofaScore награжден Игнатенко, который в игре с армянами отличился дебютным забитым мячом за национальную команду и надежно действовал в защите.

Символическая сборная 5-го тура Лиги наций

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Диогу Далот (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Валентин Роберж (Кипр), Никусор Банку (Румыния).

Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия), Даниил Игнатенко (Украина), Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Нападающие: Илиан Стефанов (Болгария), Александар Митрович (Сербия), Артем Довбик (Украина).

sofascore.com

Матч Армения - Украина завершился разгромной победой "сине-желтых" со счетом 0:5.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В последнем туре команда Александра Петракова встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове. Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

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