Двое звездных баскетболистов сборной Украины проигнорировали вызов на матчи отбора ЧМ-2027

Алексей Лень / facebook.com/realmadridbaloncesto

Звездные баскетболисты Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины на матчи отбора к чемпионату мира-2027.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

"Из-за травм национальной команде в предстоящих матчах не помогут защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон. К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центровые Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень", – говорится в посте.

Отметим, что Лень и Скапинцев сменили клубы осенью: стали игроками мадридского "Реала" и израильского "Хапоэля" соответственно. В последний раз они играли за сборную Украины в 2023 и 2022 годах соответственно.

В августе ФБУ сообщала, что Лень, Скапинцев и Святослав Михайлюк также проигнорировали вызовы в национальную команду.

В первом раунде отбора на ЧМ-2027 сборная Украины по баскетболу посоревнуется в группе А с Грузией, Испанией и Данией. Стартовые матчи подопечные Айнарса Багатскиса проведут с Грузией и Данией 27 и 30 ноября соответственно.

В состав "сине-желтых" на ноябрьские поединки с Грузией и Данией вошли 12 игроков: Михаил Бублик, Егор Сушкин, Иван Ткаченко, Александр Липовый, Вячеслав Бобров, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Андрей Войналович, Артем Пустовой, Илья Тыртышник, Артем Ковалев и Александр Ковляр.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2027

27 ноября 2025 года, Грузия – Украина

30 ноября 2025 года, Украина – Дания

27 февраля 2026 года, Украина – Испания

2 марта 2026 года, Испания – Украина

2 июля 2026 года, Украина – Грузия

5 июля 2026 года, Дания – Украина

Три лучших команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся – в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.