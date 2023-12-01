Двойное фиаско: гранды турецкого футбола эпично опозорились в 5-м туре Лиги конференций (видео)

"Бешикташ" и "Фенербахче" потерпели разгромные поражения с разницей в 5 мячей.

Матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций стали ужасом для турецких болельщиков, ведь сразу два именитых клуба этой страны – "Бешикташ" и "Фенербахче" – были беспощадно биты своими соперниками.

Все началось с того, что "Бешикташ" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:5 .

В первом тайме за бельгийцев отмечались Каспер Нильсен и Тьяго. После перерыва гости отгрузили в ворота "черных орлов" еще три мяча – Тьяго оформил дубль, еще по голу забили Рафаэль Оньедика и Андреас Сков Ольсен.

Обзор матча "Бешикташ" – "Брюгге"

В другом матче 5-го тура этого квартета норвежский "Буде-Глимт" разбил швейцарский "Лугано" со счетом 5:2.

Турнирное положение в группе D за один тур до конца группового этапа: "Брюгге" (13 очков), "Буде-Глимт" (10), "Лугано" (4), "Бешикташ" (1).

Отметим, что именно "Бешикташ" не пустил киевское "Динамо" в групповой этап Лиги конференций. В квалификации стамбульский клуб дважды обыграл "бело-синих" (3:2 и 1:0).

В свою очередь, "Фенербахче" в 5-м туре Лиги конференций на выезде потерпел сокрушительное поражение от датского "Нордшелланда". Этот матч завершился со счетом 6:1 .

Первый тайм встречи получился конкурентным. На голы Лукаса Хэя и Дэниела Свенссона "желтые канарейки" ответили мячом, который забил Миши Бачуаи.

Однако во втором тайме датский клуб устроил туркам настоящее избиение, поразив сетку их ворот четыре раза. Хет-трик оформил Беньямин Нюгрен. Еще один гол в активе Кристана Расмуссена.

Обзор матча "Нордшелланд" – "Фенербахче"

В другом матче 5-го тура этой группы словацкий "Спартак" Трнава дома проиграл болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:2.

Турнирное положение в квартете H за один тур до завершения группового раунда: "Нордшелланд" (10 очков), "Лудогорец" (9), "Фенербахче" (9), "Спартак" Трнава (1).

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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