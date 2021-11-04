Двойной нокдаун: в UFC бойцы одновременно "вырубили" друг друга ударами в пах (видео)

Это их сделало настоящими звездами Интернета.
Достаточно курьезный и очень опасный инцидент произошел во время боя UFC между Йонасом Билариньо и Ханааном Кавайхе.
Так, во время борьбы у сетки бойцы умудрились одновременно нанести удары друг другу ниже пояса, что запрещено правилами. Как следствие, оба упали на октагон и начали держаться за пах.
Вашему вниманию видео с этим инцидентом.
Это был не единственный яркий момент матча. На четвертой минуте третьего раунда Билариньо эффектно нокаутировал соперника, завершив шоу поразительным ударом ногой в голову.
WHAT JUST HAPPENED— UFC (@ufc) November 3, 2021
[ #DWCS is LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/iMoxAUJYHH
- Эта победа для 31-летнего спортсмена стала девятой в карьере в ММА (семь нокаутов, один сабмишен и одно решение судей) при одном поражении;
- Для Кавайхе – второе поражение при шести победах.