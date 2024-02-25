Двойной подиум: украинские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира в Котбусе

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала две награды на Кубке мира в немецком Котбусе.

В упражнениях на параллельных брусьях Илья Ковтун завоевал "золото", а Олег Верняев стал серебряным призером.

За свое выступление Ковтун набрал 15,266 балла, на одну десятую опередив Верняева (15,166).

Компанию украинцам на пьедестале составил обладатель "бронзы" Расулджон Абдурахимов из Узбекистана (14,766).

Добавим, что Ковтун и Верняев взяли медали на втором подряд турнире нового сезона. На прошлой неделе на этапе Кубка мира в египетском Каире они также завоевали награды: на параллельных брусьях Илья выиграл "золото", Олег завершил соревнования с "серебром".

Ранее сообщалось, что 21-летний украинец Владислав Бухов стал чемпионом мира по плаванию. Это восьмая в истории Украины золотая медаль на планетарных первенствах по плаванию и первая с 2007 года.

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