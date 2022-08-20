Двойной подиум: украинские легкоатлетки выиграли медали на чемпионате Европы-2022 (видео)

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова стали призерками Мультиспортивного Евро-2022, который проходит в Мюнхене.

Ткачук и Рыжикова завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно на дистанции 400 метров с барьерами.

В финале соревнований Ткачук финишировала с результатом 54,30 секунды , а Рыжикова пробежала за 54,86 секунды .

Фото: Associated Press

Золотую награду чемпионата Европы завоевала бронзовая призерка Олимпиады-2020 и действующая триумфаторка мирового первенства нидерландка Фемке Бол. Она преодолела дистанцию за 52,67 секунды.

Это второй в истории Украины двойной подиум в беговых дисциплинах. Первый оформили Наталья Кроль и Ольга Ляхова, завоевавшие золотую и бронзовые награды на дистанции 800 метров на чемпионате Европы-2018.

Кроме того, для Ткачука эта медаль стала первой в карьере на уровне чемпионатов мира и Европы.

Напомним, Марина Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.

Читайте также:

Чемпион Европы по прыжкам в высоту подбежал и эмоционально поздравил украинца с "бронзой" после его удачной попытки: видео

Украина выиграла первую медаль на Чемпионате Европы-2022 по легкой атлетике

Украина завоевала первую награду в гребле на мультиспортивном Евро-2022