Двух хоккеистов юношеской сборной Украины, выступавших в России после 24 февраля, отстранили

Федерация хоккея Украины отстранила двух игроков юношеской сборной U-18, которые после 24 февраля играли за клубы стран-агрессоров.

Федерация хоккея Украины отстранила игроков юношеской сборной Макара Ополинского и Дениса Нагорнюка от участия в турнире в Будапеште.

Как сообщается на официальном сайте, федерация взяла под придирчивый контроль ситуацию вокруг тех кандидатов в юношескую сборную Украины, которые имели причастность к выступлениям в командах из России и Беларуси.

"Позиция ФХУ по отношению к этим хоккеистам четкая и недвусмысленная: они и их родители должны полностью отказаться от возвращения в систему российского и белорусского хоккея. Любые попытки вернуться туда будут автоматически означать отказ от услуг этих хоккеистов у национальных сборных Украины", — говорится в сообщении.

В ФХУ добавили, что Ополинский и Нагорнюк принимали участие в учебно-тренировочном сборе юниорской сборной Украины U-18, который проходит в Будапеште, как граждане Украины. Эти спортсмены самостоятельно выразили желание выступать в составе украинской сборной и не связывают свое спортивное будущее со страной-агрессорой.

"Впрочем, выступления в российских соревнованиях после начала полномасштабного вторжения не оставляют иного выбора, кроме как отстранить вышеназванных хоккеистов от участия в турнире в Будапеште", – заявили в организации.

Федерация также проведет расследование по наличию гражданств враждебных стран и выяснит обстоятельства выступлений Ополинского и Нагорнюка в России.

Напомним, что российский хоккеист Константин Волков выразил возмущение по поводу требования заклеить флаг страны-оккупантки во время выступления в финском "Эссяте".

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