Двух сноубордисток забрали на носилках прямо с трассы после ужасных падений на ОИ-2022 (фото, видео)

Двух сноубордисток забрали на носилках прямо с трассы после ужасных падений на ОИ-2022 (фото, видео)

Сегодняшние выступления были неудачными для сноубордисток из Андорры и Чехии.

На Олимпиаде-2022 спортсменка из Андорры Маева Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу.

26-летняя спортсменка упала дважды. После первого падения она продолжила выступление, однако снова неудачно приземлилась и ударилась спиной. Эстевес забирали с трассы на носилках.

Маева является одной из трех спортсменов, представляющих Андорру на Олимпиаде в Пекине. На церемонии открытия Игр она несла знамя своей страны.

Однако на этом падения не закончились. В 1/8 финала серьезные травмы получила чешская сноубордистка Вендула Гопьякова. Она столкнулась с россиянкой Кристиной Пауль, после чего упала, ударившись спиной и головой. Спортсменке также понадобилась помощь медиков, после чего ее забрали на носилках.

Тренер Гопьяковой Марек Елинек в комментарии idnes.cz сказал, что Гопьякову, вероятно, ждет операция на левом запястье, а также она должна залечить травмированную лодыжку,

Отметим, что в этом соревновании россиянка Пауль, с которой столкнулась чешская спортсменка, не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского турнира.

Напомним, что российская фигуристка выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2022 (видео).

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