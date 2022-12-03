Двух украинских тяжелоатлетов отстранили от ЧМ-2022: известна причина

Кожакин и Тараненко провалили тестирование на допинг.
Украинские тяжелоатлеты Руслан Кожакин и Богдан Тараненко пропустят чемпионат мира-2022, который состоится в Колумбии, из-за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщили на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.
Отмечается, что в пробах Кожакина и Тараненко обнаружили наличие запрещенного вещества триметазидина. Оба украинца проходили тестирование 27 октября 2022 года.
Кожакин и Тараненко отстранены от участия в международных и национальных соревнованиях до окончания расследования, проводимого ITA.
Напомним, что в мае Тараненко стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ираклионе. Он выступал в весовой категории более 109 кг.
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